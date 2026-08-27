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Medical Master St. Gallen hat wieder eine Zukunft

Keystone-SDA

Die Kantone St. Gallen und Zürich wollen die medizinische Masterausbildung am Standort St. Gallen langfristig weiterführen. Dazu wurde am Donnerstag eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Universität Zürich (UZH) hatte 2024 überraschend angekündigt, dass sie die Kooperation für den St. Galler Medical Master 2026 beenden werde. Für das Masterstudium Medizin arbeiten die UZH, das St. Galler Kantonsspital und die HSG zusammen. Dabei wird das Bachelorstudium in Zürich absolviert. Für den Master wechseln die Studierenden dann nach St. Gallen.

Zuerst wurde die Übergangsfrist bis 2030 verlängert. Jetzt wird daraus wohl eine Dauerlösung.

Am Donnerstag unterzeichneten der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann (Mitte) und die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) eine Absichtserklärung. Damit könne das bisherige Studienangebot voraussichtlich ab 2030 langfristig als Medical Master der Universität Zürich weitergeführt werden, teilte der Kanton St. Gallen mit.

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