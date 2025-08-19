The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mehr neue Wohnungen im Kanton Luzern im 2023

Keystone-SDA

Die Bauausgaben im Kanton Luzern sind 2023 nominal um 0,8 Prozent gesunken. Zudem wurden mehr Wohnungen fertiggestellt als 2022, wie Lustat Statistik Luzern am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ausgaben im Hochbau nahmen um 1,5 Prozent ab und beliefen sich auf 2,6 Milliarden Franken. Damit machten sie laut Lustat weiterhin den grössten Anteil der gesamten Bauausgaben aus. Im Tiefbau stiegen die Investitionen um 3,2 Prozent auf 468 Millionen Franken.

Insgesamt beliefen sich gemäss Communiqué die Bauinvestitionen auf rund 2,9 Milliarden Franken, wovon 76,2 Prozent von privaten und 23,8 Prozent von öffentlichen Auftraggebern getragen wurden.

Im Wohnungsbau wurden 2023 insgesamt 2950 neue Wohneinheiten fertiggestellt. Das sind 825 mehr als im Vorjahr. Über die Hälfte entstand in Mehrfamilienhäusern (57,4 Prozent). Weitere 38,1 Prozent entfielen auf gemischt genutzte Gebäude und 4,5 Prozent auf Einfamilienhäuser. Am häufigsten gebaut wurden Wohnungen mit drei (30 Prozent) und vier Zimmern (27,2 Prozent).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft