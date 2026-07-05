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Mehrere Feuerverbots-Verstösse in Rapperswil-Jona SG

Keystone-SDA

In Rapperswil-Jona sind am Wochenende mehrere Verstösse gegen das geltende Feuerverbot registriert worden. Die Kantonspolizei St. Gallen stellte fünf unzulässige Feuer im Freien fest und verzeigte einen 41-jährigen Mann, wie sie am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann verbrannte am Samstagmittag in der Steig Holz zur Entsorgung im Freien. Dieses Feuer wurde umgehend gelöscht und der Mann bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit rät die Polizei derzeit gänzlich davon ab, Feuer im Freien zu entfachen.

Auf dem gesamten Kantonsgebiet St. Gallen gilt derzeit denn auch ein Feuerverbot in Wald und Waldesnähe. In einzelnen Gemeinden, darunter auch Rapperswil-Jona, gilt gar ein umfassendes Feuerverbot. Bei Missachtung des Feuerverbots drohen Bussen und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

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