The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mehrere gewaltige Brände toben in Griechenland

Keystone-SDA

In unterschiedlichen Regionen Griechenlands toben erneut gewaltige Brände. Betroffen sind unter anderem die Inseln Kefalonia und Zakynthos im Westen des Landes sowie die Halbinsel Peloponnes. Dort brennt es im Südwesten rund 15 Kilometer entfernt von der Metropole Patras in der Nähe eines Industriegebiets.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Auch auf Chios ist die Lage dramatisch – dort riefen Bewohner der Ortschaft Limnia im Westen der Insel auf der Plattform X um Hilfe. «Wir sind in Limnia eingeschlossen, es muss schnell ein Boot kommen, hier gibt es Kinder und Alte», schrieb ein Nutzer. Die Küstenwache holte rund 60 Menschen am kleinen Hafen des Ortes ab, weil die Rauchentwicklung so stark war, wie anschliessend der Sender ERTnews berichtete.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der EU-Katastrophenschutz um Hilfe gebeten, weil wegen der vielen Brände in unterschiedlichen Teilen des Landes bereits viele der eigenen Löschflugzeuge und -hubschrauber im Einsatz sind. «Wir haben vier Löschflugzeuge von dem Katastrophenschutz der EU angefordert», sagte Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis. Allein am Dienstag sind demnach 63 Brände ausgebrochen. Die Rauchbildung der grössten Feuer ist so stark, dass sie auf Satellitenbildern deutlich sichtbar ist.

Hohe Brandgefahr in vielen Landesteilen

Das griechische Ministerium für Bürgerschutz ruft dazu auf, vorsichtig zu sein und keine Glut zu entfachen. Für rund ein Drittel des Landes hat das Ministerium aufgrund der grossen Brandgefahr auch für Mittwoch die zweithöchste Warnstufe verhängt.

Zu den betroffenen Gebieten gehören dann wieder fast die gesamte Halbinsel Peloponnes, die Nordwestküste des Landes, die Inseln Lesbos und Samos sowie die Halbinsel Chalkidiki und der Nordosten Griechenlands. Die starken Winde sollen örtlich auch in den nächsten Tagen anhalten – sie erschweren den Feuerwehrleuten die Arbeit massiv und heizen die Flammen zusätzlich an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft