Mehrere hundert Menschen gedenken in Brienz BE der Murgänge

Keystone-SDA

Die Brienzerinnen und Brienzer haben am Wochenende der Murgänge der Jahre 2005 und 2024 gedacht. Am Anlass nahmen nach Angaben der Gemeinde hunderte Menschen teil.

(Keystone-SDA) Unter dem Motto «Zäme sii. Zäme stah.» luden die Einwohnergemeinde und die Schwellenkorporation zur Veranstaltung ein, wie die Körperschaften am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben. Der zweitägige Gedenkanlass habe auf dem Kohlplatz in Brienz stattgefunden.

Der Samstag habe im Zeichen der Begegnung, Solidarität und Musik gestanden. Livekonzerte und die Festwirtschaft sorgten für regen Betrieb und eine entspannte Stimmung, wie es weiter hiess. Am Sonntagmorgen hätten der derzeitige Gemeinderatspräsident und jener des Jahres 2005 sowie der Pfarrer Reden gehalten.

Murgänge bringen Zerstörung ins Dorf

Das Dorf im Berner Oberland wurde in den vergangenen zwanzig Jahren zweimal Opfer von zerstörerischen Murgängen. Im August 2005 traten der Glyssibach und der Trachtbach über die Ufer und forderten zwei Todesopfer.

Beim Grossereignis im August 2024 überschwemmte der Milibach nach einem ausserordentlich heftigen Gewitter Teile des Dorfes. 70 Menschen mussten evakuiert werden. Schlamm und Geröll türmten sich meterhoch. An Gebäuden und Infrastrukturen, etwa der Bahn, entstanden grosse Schäden. Glücklicherweise waren keine Todesopfer zu beklagen.