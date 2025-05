Mehrere Verletzte – darunter Kleinkind nach Autounfall in Thun

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision am Samstagvormittag in Thun BE ist ein Mann schwerverletzt worden und musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Auch ein Kleinkind musste nach dem Unfall in ärztliche Obhut.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 10 Uhr auf der Steffisburgstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am frühen Samstagnachmittag mitteilte. Ein Autolenker geriet demnach auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug und anschliessend in eine Hauswand.

Er verletzte sich dabei schwer. Drittpersonen reanimierten den Mann vor Ort, ehe er durch ein Rettungsteam ins Spital gefahren wurde. Die Polizei geht zur Zeit von einem medizinischen Problem als Unfallursache aus.

Ein Kleinkind des entgegenkommenden Autos musste ausserdem zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Die Steffisburgstrasse blieb während den Unfallarbeiten komplett gesperrt. Betroffen waren auch zwei Bushaltestellen.