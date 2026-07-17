Mehrere Verletzte nach Frontalkollision in Riedikon

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision von zwei Autos mit anschliessender Folgekollision sind am Freitagnachmittag in Riedikon bei Uster vier Personen verletzt worden. Der Unfallverursacher musste mit unbestimmten Verletzungen per Helikopter in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Drei weitere Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitagabend mitteilte. Zum Unfall kam es, als ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Rällikerstrasse in Richtung Riedikon fuhr.

Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 23-jährigen Lenkers sowie dessen 23-jähriger Beifahrerin. Das Auto des 35-Jährigen drehte sich und kollidierte anschliessend rückwärts mit einem weiteren entgegenkommenden Auto einer 45-jährigen Frau.

Die Rällikerstrasse musste für die Dauer der Unfallaufnahme während mehrerer Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen.