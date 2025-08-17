The Swiss voice in the world since 1935
Melania gibt Trump Friedensbrief für Putin mit

Keystone-SDA

First Lady Melania Trump hat ihrem Mann zu seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska einen Brief mit einer Mahnung zu Frieden und zum Schutz der Kinder mitgegeben. Melania Trump postete einen Bericht des US-Senders Fox News mit dem vollständigen Brief auf ihrem X-Account.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Zwar erwähnt sie in dem Brief, den Trump Putin übergeben haben soll, mit keinem Wort die Ukraine. Sie beschreibt aber in bildhaften Worten die tragische Lage von Kindern in Kriegsgebieten und appelliert an die Verantwortung des russischen Präsidenten, die Unschuld dieser Kinder zu schützen. Das hätten sie unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer Regierung und Ideologie verdient.

«Es ist unbestreitbar, dass wir uns bemühen müssen, eine würdevolle Welt für alle zu schaffen – damit jede Seele in Frieden erwachen kann und die Zukunft selbst perfekt geschützt ist», heisst es in dem Brief. Putin sei in der Lage, diese Wunschvorstellung mit einem «Federstrich» in die Tat umzusetzen.

Gegen Putin liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor – vor allem wegen des Vorwurfs, für die Verschleppung Tausender Kinder aus besetzten ukrainischen Gebieten verantwortlich zu sein. Anders als etwa die Europäische Union oder Kanada erkennen aber weder die USA noch Russland den Gerichtshof an.

Washington war daher nicht verpflichtet, den Haftbefehl bei Putins Besuch zu vollstrecken. Putin hatte beim Gipfel am Freitag erstmals seit Jahren wieder US-Boden betreten.

