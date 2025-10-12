Merz reist nach Ägypten zur Gaza-Friedensfeier

Keystone-SDA

Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Montag nach Ägypten zu einem Spitzentreffen von gut 20 Staats- und Regierungschefs, wo feierlich das Abkommen über eine Waffenruhe nach zwei Jahren Gaza-Krieg unterzeichnet werden soll. "Deutschland wird sich bei der Umsetzung des Friedensplans engagieren, zunächst vor allem für die Einhaltung eines stabilen Waffenstillstands und für humanitäre Hilfe", erklärte ein Regierungssprecher in Berlin. "Der Bundeskanzler unterstreicht mit der morgigen Reise dieses Engagement."

(Keystone-SDA) Die Feier beginnt am Nachmittag im Badeort Scharm el-Scheich. Anreisen wird auch US-Präsident Donald Trump, dessen Friedensplan Israel und die islamistische Hamas Ende der Woche zugestimmt hatten. Ihre Teilnahme bereits bestätigt haben auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär António Guterres. Auch Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer wird teilnehmen.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe am Freitag soll es bis Montagmittag zur Freilassung aller noch lebenden Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen.

Vormittags landet Trump in Israel, trifft sich vormittags mit Angehörigen der Geiseln, hält dann eine Rede im Parlament und reist anschliessend weiter nach Ägypten.