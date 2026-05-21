Mieter muss nach Glimmbrand in Derendingen SO ins Spital

Keystone-SDA

Ein Glimmbrand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Derendingen SO hat in der Nacht auf Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Mieter der betroffenen Wohnung musste ins Spital. Die Polizei nennt als mögliche Ursache eine Unachtsamkeit beim Rauchen.

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(Keystone-SDA) Der Glimmbrand wurde gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 03.10 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Wohnung stark verraucht gewesen. Einsatzkräfte hätten vorsorglich alle Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert.

Die Feuerwehr löschte den Glimmbrand im Inneren rasch. Der Rettungsdienst transportierte den Mieter der Parterrewohnung wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital.

Nach der Durchlüftung seien die Evakuierten in ihre Wohnungen zurückgekehrt, berichtete die Polizei weiter. Die Schadenhöhe ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt weiter zur genauen Brandursache.