Mit Farbe und Reduktion den Schweizer Grand Prix Design gewonnen

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet die Grafikdesignerin Anna Monika Jost, den Grafikdesigner Bruno Monguzzi und die Künstlerin Batia Suter mit dem Schweizer Grand Prix Design aus. Die Auszeichnung ist mit je 40'000 Franken dotiert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Arbeit der in Paris lebenden Anna Monika Jost mache diese «zu einer prägenden Gestalterin, die in drei Sprachräumen erfolgreich war», schreibt das BAK in seiner Mitteilung vom Donnerstag. Das oft bunte Werk der 80-jährigen Grafikdesignerin umfasst Arbeiten sowohl in der Werbung als auch an Publikationen.

Der für seine reduzierte Bildsprache bekannte Grafikdesigner und Dozent Bruno Monguzzi wird ebenso ausgezeichnet. Der Tessiner habe die visuelle Kommunikation weltweit beeinflusst, schreibt das BAK.

Mit Batia Suter gewinnt zudem eine Künstlerin den Schweizer Grand Prix Design 2025. Die 1967 im zürcherischen Bülach geborene Suter lebt und arbeitet in Amsterdam.

Die Preise werden am 16. Juni im Rahmen der Ausstellung «Swiss Design Awards» in Basel verliehen.