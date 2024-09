Mit Patenkind Miley Cyrus verwandt? Dolly Parton freut sich

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Countrysängerin Dolly Parton (78) freut sich über die mögliche Verwandtschaft mit ihrer Patentochter Miley Cyrus (31). Das Stammbaum-Internetportal Ancestry.com hatte Anfang der Woche mitgeteilt, dass die beiden Musikerinnen entfernte Cousinen sein sollen. Ihr gemeinsamer Vorfahre soll demnach der 1740 im US-Bundesstaat Virginia geborene John Brickey sein.

In einem Interview der US-Nachrichtensendung «Access Hollywood» darauf angesprochen, sagte Parton: «Ist das wahr? Das ist fantastisch!» Miley und sie fühlten sich so nah, so die Sängerin weiter. «Ich bin mir sicher, dass sie sich darüber freuen wird, mich überrascht es nicht. Sie fühlt sich wie Familie an.»

Countrylegende Parton begleitet Cyrus seit dem Babyalter als Patentante. Anfang des Jahres drückte sie Cyrus für die Grammys die Daumen. Die Sängerin, die 2023 mit dem Lied «Flowers» einen Hit landete und ihr Album «Endless Summer Vacation» herausbrachte, war in diesem Jahr gleich sechsfach für den Grammy nominiert. Sie gewann in zwei Kategorien.

Die Ahnenforscher von Ancestry.com haben in der Vergangenheit immer wieder mögliche Verwandtschaftsverhältnisse von Prominenten offengelegt. Unter anderem wollen sie herausgefunden haben, dass Hollywoodstar und Sherlock-Holmes-Schauspieler Benedict Cumberbatch (48) mit dem Schöpfer der Detektiv-Figur verwandt sein soll.