Mitte-Präsident Bregy ist nah am Wasser gebaut

Keystone-SDA

Der neue Mitte-Präsident, Philipp Matthias Bregy, ist abergläubisch. "Ich trage einen Glücksbringer im Hosensack oder bunte Socken, die unsere Kinder ausgewählt haben", verriet er der "Schweizer Illustrierten".

1 Minute

(Keystone-SDA) «Mal sehen, was es in meiner ersten ‹Arena-Sendung› als Parteipräsident sein wird», sagte er der neuesten Ausgabe der Zeitschrift. Der Walliser gab auch weitere Einblicke in sein Leben. So sei er nah am Wasser gebaut. «Ich weine bei einem traurigen Film genauso wie bei Schweizer Sportsiegen.» Er habe gelernt, mit seinen Eigenschaften zu leben. «Ich bin zum Beispiel redselig, das war in der Schule ein Nachteil, als Politiker nicht.»

Er bete regelmässig, sei aber vor allem ein «Schlechtwetter-Beter», indem er vor grossen Herausforderungen ein Stossgebet mache, sagte der 46-Jährige weiter. Zuletzt durfte der Einblick in Bregys kulinarische Vorlieben nicht fehlen. So dürften in seinem Haushalt Walliser Trockenfleisch, eine Hauswurst und «Tuggi»-Käse nie fehlen.