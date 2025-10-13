Model Nadine Strittmatter hat Liebe ihres Lebens geheiratet

Keystone-SDA

Das Aargauer Model Nadine Strittmatter hat am Samstag geheiratet. Ehemann Tom Hughes sei die Liebe ihres Lebens. Sie sei "unglaublich glücklich", teilte die 41-Jährige auf Instagram mit.

(Keystone-SDA) Die Hochzeit fand in einer Kapelle statt. Die Braut trug, wie auf Instagram zu sehen ist, ein fliessendes weisses, langärmliges Kleid und Schleier und der Ehemann einen schwarzen Frack. Von den Hochzeitsgästen wurden sie nach der Trauung mit Reis beworfen.