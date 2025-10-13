The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Model Nadine Strittmatter hat Liebe ihres Lebens geheiratet

Keystone-SDA

Das Aargauer Model Nadine Strittmatter hat am Samstag geheiratet. Ehemann Tom Hughes sei die Liebe ihres Lebens. Sie sei "unglaublich glücklich", teilte die 41-Jährige auf Instagram mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Hochzeit fand in einer Kapelle statt. Die Braut trug, wie auf Instagram zu sehen ist, ein fliessendes weisses, langärmliges Kleid und Schleier und der Ehemann einen schwarzen Frack. Von den Hochzeitsgästen wurden sie nach der Trauung mit Reis beworfen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft