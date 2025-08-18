Model und Unternehmer Steven Epprecht hat sich verlobt
Model und Unternehmer Steven Epprecht und sein Partner Marco Ruiz werden heiraten. "Wir sind glücklich verlobt", gab das Paar auf Instagram bekannt.
(Keystone-SDA) Dazu veröffentlichten die beiden ein Video, auf dem sie sich küssen und innig umarmen. Über dem Clip stand die Zeile «He said yes» («Er hat Ja gesagt»). Hunderte Follower, darunter auch Modedesigner Yannik Zamboni, gratulierten dem Paar.
Ruiz und Epprecht sind seit 2021 liiert, wie «20 Minuten» berichtete. Zunächst führten sie eine Fernbeziehung. Ruiz habe für das gemeinsame Leben mit Epprecht sein Leben in Spanien hinter sich gelassen und sei nach Zürich gezogen.
Im Gespräch mit dem Newsportal im Februar 2023 erklärte Epprecht, dass eine Hochzeit zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema gewesen sei. Ruiz habe ihm aber dennoch hin und wieder Ringe gezeigt, die ihm gefallen würden. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.