Mofafahrer wird bei Kollision in Ettiswil LU erheblich verletzt
Ein Auto und ein Mofa sind am Montagmorgen in Ettiswil LU frontal zusammengestossen. Der 14 Jahre alte Lenker des Zweirades wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, waren das Auto und das Mofa um 7 Uhr auf einer Güterstrasse unterwegs. Die Kollision ereignete sich in einer leichten Rechtskurve. Die Polizei vermutet, dass der Mofafahrer in jenem Moment ein Velo überholte.