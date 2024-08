Motorradfahrer bei Kollision in Graubünden gestorben

(Keystone-SDA) In Schluein GR ist es am Freitagnachmittag auf der Oberalpstrasse bei der Kollision mit mehreren Fahrzeugen ein Motorradfahrer getötet worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der in Österreich wohnhafte 49-jähriger Motorradlenker aus dem Fürstentum Liechtenstein zusammen mit seiner 53-jährigen Ehefrau kurz nach 16.45 Uhr auf der Oberalpstrasse von Disentis/Mustér kommend in Richtung Flims, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.

Zeitgleich sei eine im Kanton Graubünden wohnhafte 31-jährige deutsche Fahrzeuglenkerin von Flims kommend auf die Einspurstrecke der Hauptstrasse gefahren, um nach links abzubiegen. Dabei habe sie das entgegenkommende Motorrad übersehen und es sei zu einer heftigen Frontalkollision gekommen. Anschliessend kam es noch zu einer Folgekollision zwischen dem Motorrad und einem an der Verzweigung stehenden Personenwagen, wie es weiter hiess.

Der Motorradlenker erlag laut Mitteilung noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Sozia wurde mit mittelschweren Verletzungen durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen. Die leicht verletzte Fahrzeuglenkerin wurde durch den Rettungsdienst Surselva ins Regionalspital Surselva verbracht. Die drei Insassen des Personenwagens von der Folgekollision blieben unverletzt, wie es weiter hiess.

Die Oberalpstrasse wurde im Bereich der Unfallstelle infolge Rettungs- und Bergungsarbeiten für eine Stunde komplett gesperrt, es kam zu grösseren Rückstaus.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände des Unfalls.