Motorradfahrer streift in Uri Tunnelwand und verletzt sich

Keystone-SDA

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Im Kanton Uri hat am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer die Wand des Grind-Tunnels gestreift und sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Zuvor hatte der 47-Jährige, in Richtung Andermatt fahrend, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

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(Keystone-SDA) Der Mann wurde durch mit der Rettungsflugwacht Rega ins Spital Interlaken geflogen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Wegen des Unfalls musste der Grind-Tunnel während rund 45 Minuten gesperrt werden.