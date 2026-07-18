The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer streift in Uri Tunnelwand und verletzt sich

Keystone-SDA

Im Kanton Uri hat am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer die Wand des Grind-Tunnels gestreift und sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen. Zuvor hatte der 47-Jährige, in Richtung Andermatt fahrend, auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wurde durch mit der Rettungsflugwacht Rega ins Spital Interlaken geflogen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Wegen des Unfalls musste der Grind-Tunnel während rund 45 Minuten gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft