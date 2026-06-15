Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall am Klausenpass erheblich

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag auf der Klausenstrasse unterwegs zum Klausenpass erhebliche Verletzungen zugezogen. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 20-Jährige war am Sonntagabend gegen 18 Uhr mit einer Gruppe Motorradfahrender auf der Klausenstrasse von Bürglen in Richtung Klausenpass unterwegs. Im oberen Bereich der «Spirgner Kehren» prallte er aus noch ungeklärten Gründen mit der Stützmauer am Fahrbahnrand zusammen und verletzte sich dabei erheblich.