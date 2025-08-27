The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Vorderthal SZ schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Wägitalerstrasse im Kanton Schwyz verunglückt. Der 51-Jährige fuhr nach 16 Uhr von Vorderthal Richtung Siebnen. In einem Tunnel verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte, wurde der Motorradfahrer beim Unfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich zunächst am Unfallort um ihn, dann wurde er von der Rettungsflugwacht in eine ausserkantonale Klinik geflogen.

Die Wägitalerstrasse war wegen des Unfalls während rund einer Stunde zwischen Vorderthal und Innerthal komplett gesperrt.

