Motorradfahrerin bei Unfall in Volketswil ZH schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine 21-jährige Motorradfahrerin hat sich bei einem Unfall in Volketswil ZH am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Sie prallte aus noch unbekannten Gründen in ein vor ihr fahrendes Auto.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf der Umfahrungsstrasse von Gutenswil Richtung Schwerzenbach, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Kurz vor dem Autobahnanschluss prallte die Töfffahrerin in das vorausfahrende Auto. Sie wurde auf den Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Spital gebracht.