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Museum der Kulturen Basel gewährt wegen Hitze freien Eintritt

Keystone-SDA

Das Museum der Kulturen in Basel hat wegen der Hitze bis auf Weiteres den freien Eintritt für alle Besuchenden eingeführt. Die Regelung gilt ab sofort und bis auf Weiteres.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit der Aktion wolle man allen Menschen danken, die trotz der aktuellen Hitze den Weg ins Museum auf sich nähmen, teilte das Museum der Kulturen Basel am Mittwoch mit. Das Museum verwies dabei auf seine gekühlten Räumlichkeiten.

Mit dem Schritt folgt die Institution dem Kunstmuseum Basel, das Personen ab 65 Jahren seit Dienstag und bis am 5. Juli freien Zugang zu den Sammlungsräumen in Hauptbau und Neubau gewährt.

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