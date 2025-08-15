Mutter schwer krank – Blümchen sagt Abschiedskonzert ab

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Die als Blümchen bekannte Popmusikerin Jasmin Wagner (45, "Boomerang") hat aus privaten Gründen ihr Abschiedskonzert in Hamburg abgesagt. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern", sagte die Hamburgerin in einem Post auf Instagram unter Tränen. Es sei in der Situation schwer, etwas zu planen, das mit Fröhlichkeit und Feierei verbunden ist. "Und wenn ich ein Abschiedskonzert gebe, möchte ich auch krass geniessen können."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Andere Konzerte finden noch statt

Ursprünglich war das Konzert für November geplant. Ob und wann es einen neuen Termin geben wird, liess Wagner offen. «Wann es so weit sein kann, kann man im Moment einfach nicht absehen, weil es für schwere Krankheiten nun mal kein Timing gibt.» Das Abschiedskonzert sei deshalb erstmal kein Thema mehr.

Die in den 90er Jahren bekannt gewordene Künstlerin ist seit Mai auf ihrer letzten Tour unterwegs. Die noch ausstehenden Konzerte in der Schweiz, in Augsburg, Hildesheim, Koblenz und Mannheim sollen der Booking-Agentur MPM-Music zufolge aber wie geplant stattfinden. Das Hamburg-Konzert sollte als «Der letzte Rave» gefeiert werden.

Wagner war in den 90er-Jahren eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Sie sang Lieder wie «Herz an Herz», «Boomerang» und «Kleiner Satellit» und verkaufte den Angaben zufolge mehr als eine Million Platten, CDs und Co. Ausserdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.

