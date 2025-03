Nemo, Macklemore und Queens of the Stone Age am Paléo

Keystone-SDA

Die diesjährige, 48. Ausgabe des Paléo wartet mit 120 Künstlerinnen und Künstlern aus rund dreissig Ländern auf. Erwartet werden am grössten Open-Air-Musik-Festival der Schweiz etwa die US-Stoner-Rocker Queens of the Stone Age, der US-Hip-Hopper Macklemore - und Nemo.

(Keystone-SDA) Nur schon dieser kurze Einblick ins Line-Up zeigt: Das 48. Paléo will «die Musik in ihrer ganzen Vielfalt» feiern, wie die Verantwortlichen am Dienstag schrieben. Sie beziehen diese Aussage auf die Geografie, den Stil, aber auch auf unterschiedliche Generationen.

Die harte Rock-Fraktion unter dem Motto «Punk is not dead» ist über Queens of the Stone Age hinaus mit den Sex Pistols in einer Formation mit Frank Carter vertreten. Daneben werden die englischen Punkerinnen Lambrini Girls, Skunk Anansie mit ihrer feministischen und kahlköpfigen Frontfrau Deborah Anne Dyer sowie Texas als Vertreter des Blues-Rock und die New Waver Simple Minds aus Glasgow erwartet.

Macklemore eröffnet das Festival

Den Hiphop vertritt neben Macklemore, der im Übrigen das kommende Paléo mit seiner Show eröffnet, auch Will Smith aus Hollywood. Für den französischsprachigen Rap stehen Ninho&Niska, SDM oder der belgische Rapper Hamza. Zudem sind der französische Rapper und Songwriter Rilès, die Shatta-Queen Bamby und Moonchild Sanelly als Vertreter des Ghetto-Funk eingeladen.

Neben Nemo werden im Bereich Pop Soprano, Clara Luciani und Zaho de Sagazan auftreten. Darüber hinaus stehen Julien Doré für schrägen Glamour, Philippe Katerine für unverhohlenen Schalk und der Franzose Ben Mazué für den sensiblen Slam, wie es in der Mitteilung heisst.

Auf der Bühne Belleville, die den elektronischen Nischen gewidmet ist, sind drei Konzerte vorgesehen, die von Frauen bestritten werden: Charlie Tee mit Drum’n’Bass, Anetha mit Techno und Rosa Pistola mit Reggaeton. Zudem vertreten den Electro David Guetta, das French-Touch-Duo Justice, Lost Frequencies und Ascendant Vierge.

Die 48. Ausgabe des Paléo dauert vom 22. bis 27. Juli. Auf acht Bühnen sind mehr als 250 Konzerte und Shows geplant. Erwartet werden rund eine viertel Millionen Besucherinnen und Besucher.