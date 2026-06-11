Neue Frauenklinik der Inselgruppe ist fertig

Keystone-SDA

Die Inselgruppe hat die Sanierung des Marie-Colinet-Hauses abgeschlossen. Im August ziehen die Frauenklinik und die Neonatologie in das Gebäude ein, danach folgt die Augenklinik.

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(Keystone-SDA) Die Probleme rund um das Gebäude der ehemaligen Berner Frauenklinik, heute das Marie-Colinet-Haus, gehören zu den grössten Baudebakeln in der Geschichte des Kantons. Nun aber kann die Inselgruppe der Wiedereröffnung des Gebäudes an der Effingerstrasse in der Stadt Bern entgegenblicken.

«Es war ein äusserst komplexes Projekt», sagte Abel Müller-Hübenthal, Direktor Immobilien und Betrieb der Inselgruppe, anlässlich eines Medienrundgangs vom Donnerstag. Es habe immer im Schatten des Anna-Seiler-Hauses gestanden, des neuen Hauptgebäudes des Inselspitals. «Die Transformation fand innen statt.» Das Gebäude wurde denn auch bis auf seine Primärstruktur zurückgebaut.

Die Sanierung dauerte fünf Jahre, Verzögerungen führten zu Mehrkosten. Dies unter anderem, weil während der Sanierungsarbeiten Mängel an der Bausubstanz zum Vorschein traten. 2021 etwa wurde bei Abbrucharbeiten Schimmel entdeckt, was zu einem Baustopp führte und eine Schadstoffsanierung nötig machte.

Abteilungen rücken näher

Nun ist das Gebäude fertig. Es ist erdbebensicher und sämtliche Räume sind klimatisiert – beides war vorher nicht der Fall. Es wurde um ein Technikgeschoss aufgestockt. Das Fassadenbild musste unverändert bleiben.

Nachdem sich Betroffene nach der Eröffnung 2002 über die kalte Atmosphäre beschwert hatten, wurde im Innern nun mit verschiedenen Farbtönen und Holzelementen gearbeitet.

Weiter nutzte die Inselgruppe die umfassende Sanierung dazu, um die verschiedenen Abteilungen näher zueinander rücken zu lassen. So sind die Wege zwischen Gebärsaal, Wochenbett und neonatologischer Versorgung kurz. Das vereinfache die Arbeit und steigere die Effizienz, hiess es am Rundgang.

Die Verantwortlichen betonten weiter, dass Kind, Mutter und Familie im sanierten Gebäude im Zentrum stehen. Kind und Mutter sollen nach Möglichkeit nie getrennt werden. Die Frauenklinik hat künftig mehr Platz als aktuell im Theodor-Kocher-Haus, unter anderem stehen zwölf Eltern-Kinder-Zimmer zur Verfügung. Das sei wichtig, manche Eltern würden Monate mit ihren Kindern in der Klinik verbringen, sagte André Kidszun, der Leiter der Neonatologie.

Insel stemmte Kosten alleine

Im September wird auch die Augenklinik der Inselgruppe ins Marie-Colinet-Haus ziehen.

Die Inselgruppe hatte das Gebäude 2007 vom Kanton übernommen. 2014 beschloss sie, dieses zu sanieren. Die Sanierung kostete insgesamt 230 Millionen Franken. Ursprünglich war die Gruppe von Kosten von rund 100 Millionen Franken ausgegangen.

Finanzieren musste die Inselgruppe den Umbau selber, da sich der Kanton nicht beteiligen wollte, wie Müller-Hübenthal weiter sagte. Ein Neubau sei nicht in Frage gekommen, er wäre 70 bis 170 Millionen Franken teurer geworden und hätte zu lange gedauert.

Die Frauenklinik der Inselgruppe ist die grösste Geburtsklinik im Kanton Bern. Sie verzeichnet jährlich rund 2000 Geburten.