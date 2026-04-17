Neuer Audioguide führt durch älteste Kirche der Stadt Bern

Keystone-SDA

Ein neuer Audioguide führt ab kommendem Mittwoch Besuchende durch die Französische Kirche im Berner Stadtzentrum. Im Fokus steht insbesondere die Musik, die in der ältesten Kirche Berns stets eine grosse Rolle gespielt hat.

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(Keystone-SDA) Von gregorianischen Gesängen der Dominikanermönche, die die Kirche im 14. Jahrhundert erbauten, über die Musik der Renaissance und des frühen Barocks, dem Musikverbot nach der Reformation bis hin zu Psalmen, die von geflohenen französischen Hugenotten geprägt wurden, spannt sich der weite musikalische Bogen.

Daneben erfahren Besuchende auf Deutsch, Französisch und Englisch auch weitere Hintergründe über die Kirche, wie die Kirchgemeinde am Freitag mitteilte.

Der Audioguide führt an 12 Stationen durch die Geschichte des Gebäudes und seiner Musiktradition. Entstanden ist er auf der Basis von Aufnahmen aus dem Jubiläumsjahr 2023, als die «Paroisse française», also die Französische Kirche, ihr 400-jähriges Bestehen feierte. Der Rundgang dauert rund eine halbe Stunde.

Nach wie vor werden in der Kirche Gottesdienste in französischer Sprache gefeiert. Aufgrund der hervorragenden Akustik hat sie sich aber längst auch als wichtige Konzertkirche in Bern etabliert.