Neuer Rekord: Post stellt an einzigem Tag 1,3 Millionen Pakete zu

Keystone-SDA

Die Schweizerische Post hat in der Vorweihnachtszeit einen neuen Spitzentag bei der Paketzustellung erlebt. Am 3. Dezember 2024 verarbeiteten die Mitarbeitenden an einem einzigen Tag schweizweit fast 1,3 Millionen Pakete - so viele wie noch nie an einem Tag.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt sortierte die Post zwischen dem Sonderrabatt-Verkaufstag Black Friday am 29. November und Weihnachten 22,3 Millionen Pakete, wie die Post am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprach dies einer Zunahme von 3,5 Prozent.

Damit verzeichnete die Post nach zwei Jahren mit rückläufigen Paketvolumen heuer wieder ein Wachstum. Der bisherige Paket-Rekord für die Weihnachtszeit stammt aus dem Jahr 2020 mit 24,1 Millionen Paketen.

Für die vorweihnachtliche Post waren in diesem Jahr 14’500 Zustellerinnern und Zusteller im Einsatz, 3400 ausschliesslich als Paketboten, wie eine Post-Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Hinzu kamen 4500 Beschäftige in den drei grossen Paketzentren in Daillens VD, Härkingen SO und Frauenfeld TG sowie in den regionalen Verteilanlagen. Als Verstärkung standen schweizweit 500 zusätzliche Temporärarbeitende im Einsatz.