Neuer Verein wehrt sich gegen Windpark Kirchlindach

Keystone-SDA

In Kirchlindach formiert sich weiter Widerstand gegen den geplanten Windpark. Bürgerinnen und Bürger haben den Verein "Stopp Windpark Kirchlindach" gegründet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verein will sich gegen das Windpark-Projekt im Lindechwald-Kohlholz wehren. Der Richtplan Windenergie der Region Bern-Mittelland weist dieses Gebiet als möglichen Standort für Windanlagen aus.

Die Windenergie Schweiz AG untersuchte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie das Gebiet näher. Im März 2025 wurde auf der Leutschenhöhe ein rund 100 Meter hoher Messmast montiert, der das Windaufkommen misst. Geplant sind dereinst fünf 200 Meter hohe Windturbinen.

Die Windenergie bringe viel zu wenig Ertrag für den enormen Schaden, der beim Bau und Betrieb in dieser schützenswerten Landschaft entstehe, schrieb der Verein am Donnerstag in einer Mitteilung. Er rief den Gemeinderat von Kirchlindach dazu auf, das Projekt zu stoppen.

Nebst dem neuen Verein wehrt sich auch die «Aktionsgruppe Gegenwind Frienisberg» gegen das Vorhaben.

