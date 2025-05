Nico Santos deutet Deutsch-Album an – Duett mit Shirin David

Keystone-SDA

Der auf Mallorca aufgewachsene Popsänger Nico Santos (32) singt normalerweise auf Englisch - in Duetten mit Deutsch-Rappern versucht er sich unter dem Projektnamen "SANTOS" aber auch immer wieder in seiner Muttersprache. So ist am Freitag der gemeinsame Song "Wer liebt dich jetzt?" mit Shirin David (30, "Bauch Beine Po") erschienen.

(Keystone-SDA) «Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich quasi nur Hip-Hop gemacht und für andere geschrieben und komponiert. Das ist irgendwann auf der Strecke geblieben, als ich meine ersten Lieder selbst auf Englisch gesungen habe», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. «Zuletzt sind dann wieder sehr viele, geile Songs auf Deutsch entstanden und das wird sich wahrscheinlich auch irgendwann mal als Album zeigen.»

Er werde aber das Englische nicht vernachlässigen und bald schon eine neue Nummer herausbringen. Der 32-Jährige, der eigentlich Nico Wellenbrink heisst, landete 2017 mit «Rooftop» seinen ersten, grossen Solo-Hit und schreibt für andere Künstlerinnen und Künstler Texte, wie Mark Forster, Lena Meyer-Landrut oder Sido.

Erstkontakt mit deutschen Hip-Hop-Legenden

In der neuen Staffel der Musikshow «The Voice of Germany», die ab kommender Woche in Berlin gedreht wird, sitzt Santos als Coach auf dem roten Stuhl – unter anderem neben Shirin David sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier.

«Die Fanta 4 habe ich ehrlicherweise noch nie kennengelernt – nicht mal bei irgendeiner Musikfeier. Ich habe sie noch nie in Echt gesehen. Das ist wirklich lustig», sagt der Popsänger. «Das sind mit die einzigen Kollegen, die ich noch nie live gesehen habe. Deswegen freut es mich, dass das auch jetzt mal zustande kommt.»