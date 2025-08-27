The Swiss voice in the world since 1935
Nidwaldner Landrat begrüsst elektronischen Rechtsverkehr

Keystone-SDA

Künftig soll der Rechtsverkehr in Nidwalden elektronisch abgewickelt werden können. Sämtliche Fraktionen im Landrat haben sich an der Sitzung vom Mittwoch für eine entsprechende Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes ausgesprochen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese schaffe die Grundlage für die Einführung der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse. Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser-Frutschi (Mitte) sagte im Landrat, Eingaben auf Papier und via Post seien «nicht mehr zeitgemäss». Jedoch werde dieser Weg mit dem Umstieg auf den elektronischen Rechtsverkehr offen bleiben, gerade etwa für ältere Menschen. «Niemand wird gezwungen, sofort umzustellen», sagte sie.

Von Grüne/SP bis SVP waren sich die Landrätinnen und Landräte einig: Die Digitalisierung könne die Verwaltungsprozesse beschleunigen und sei entsprechend wünschenswert.

In der Einzelberatung gab es keine Diskussion über die Vorlage. Die Schlussabstimmung folgt in zweiter Lesung.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

