Nina Dobrev meldet sich nach Zweirad-Unfall aus dem Krankenbett

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Spritztour mit einem speziellen Zweirad ist für Schauspielerin Nina Dobrev (“Vampire Diaries”) offensichtlich im Krankenhaus zu Ende gegangen. Die 35-Jährige zeigte auf Instagram ein Foto, das sie auf einem sportlichen Zweirad zeigt, und ein zweites von sich mit Beinschiene und Halskrause im Krankenbett. Zu den Bildern schrieb sie: “Wie es anfing und wie es jetzt läuft.”

Dobrev, die in Bulgarien geboren wurde und in Kanada aufwuchs, ergänzte in einer Instagram-Story: “Mir geht es gut, aber ich habe eine lange Genesungszeit vor mir.” Details zu ihrem Unfall nannte sie nicht. Sie sei sicher, dass “meine erste Fahrt auf dem Dirt-Bike auch meine letzte gewesen sein wird”. Unter ihrem Post erhielt die Schauspielerin zahlreiche Genesungswünsche.