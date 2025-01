OBI-Gruppe übernimmt die OBI-Filialen der Migros

Keystone-SDA

Die Migros verkauft alle OBI-Filialen an die deutsche OBI-Gruppe. Die Mitarbeitenden sollen weiterbeschäftigt werden.

(Keystone-SDA) Konkret wird die OBI-Gruppe alle bestehenden zehn OBI-Standorte und eine noch in Bau befindliche Filiale in Agno (TI) übernehmen, wie die Migros am Mittwoch mitteilte. Die letzten 25 Jahren wurden die OBI-Filialen in der Schweiz von der Migros als Franchising-System betrieben.

Ebenfalls kauft die OBI-Gruppe die Do it + Garden-Standorte der Migros in Carouge GE und Nyon VD. Für ihre Baumärkte sucht die Migros schon länger Käufer. Die Verkaufsprozesse für die Fachmärkte Micasa und Do it + Garden liefen weiter, hiess es. Zum Kaufpreis machten die Firmen keine Angaben.

Die aktuell in den Filialen tätigen 576 Mitarbeitenden und 61 Lernenden sollen von der OBI-Gruppe weiterbeschäftigt werden. Sollte es bei OBI-Filialen zu Stellenstreichungen in den dezentralen Organisationen der Migros-Gruppe kommen, werde sich die Migros für die betroffen Mitarbeitenden um Lösungen innerhalb des Unternehmens bemühen, schrieb der Detailhändler.