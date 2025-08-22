The Swiss voice in the world since 1935
Oldtimer und historische Rennwagen am 21. Arosa ClassicCar

Keystone-SDA

In Arosa röhren Anfang September wieder die Oldtimermotoren. Vom 4. bis 7. September 2025 messen sich historische Fahrzeuge am 21. Arosa ClassicCar, einem Bergrennen zwischen Langwies und dem bekannten Ferienort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die 7,3 Kilometer lange Strecke mit ihren 76 Kurven und 422 Höhenmetern biete den Rennfahrerinnen und Rennfahrern eine anspruchsvolle Herausforderung und den Zuschauenden ein spektakuläres Motorsport-Erlebnis, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Bei Oldtimer-Besitzern ist das Arosa ClassicCar beliebt. Der diesjährige Event war mit 180 Fahrzeug-Nennungen einmal mehr in kürzester Zeit ausgebucht. «Die Besuchenden dürfen sich freuen auf ein Starterfeld mit äusserst attraktiven, teils sehr einzigartigen Fahrzeugen und echten Oldtimer-Schmuckstücken», schrieben die Organisatoren.

Fahrzeugcorso, Fahrerlager und Rennspektakel

Der traditionelle Fahrzeugcorso durch das Dorf eröffnet den Event am Donnerstagabend. Von Freitag bis Sonntag haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, das Rennspektakel live an der Strecke zu erleben.

Im Startbereich in Langwies sowie im Zielbereich in Arosa stehen Grossbildschirme und kulinarische Angebote bereit. An allen Tagen können zudem die beiden Fahrerlager kostenlos besucht und die Fahrzeuge hautnah begutachtet werden.

Da die Strasse zwischen Langwies und Arosa als einzige Zufahrt zum Ferienort an den Eventtagen grösstenteils gesperrt ist, empfehlen die Veranstalter die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit Autos Anreisende müssten mit längeren Wartezeiten rechnen, hiess es.

