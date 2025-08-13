The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Ostschweizer Exportindustrie erwartet schwierige Situation

Keystone-SDA

Die neuen US-Zölle werden die Ostschweizer Exportindustrie direkt oder indirekt stark belasten. Dies erwartet das Konjunkturboard Ostschweiz in seiner Quartalsanalyse. Für binnenorientierte Branchen bleibe der private Konsum ein wichtiger Faktor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Ostschweizer Industrie stehe bereits seit geraumer Zeit unter Druck, heisst es in der Mitteilung des Konjunkturboards vom Mittwoch. Der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland werde als klar zu tief eingeschätzt. Mit den neuen US-Zöllen hätten sich nun die Hoffnungen auf eine Aufhellung zerschlagen.

Für hier produzierende KMU mit hoher US-Exposition seien Auftragsausfälle, Überkapazitäten und ein starker Margendruck zu erwarten. Ostschweizer Firmen exportierten im vergangenen Jahr Waren von 16 Milliarden Schweizer Franken. Davon entfielen knapp 15 Prozent auf die USA, die nach Deutschland der zweitwichtigste Einzelmarkt sind.

Indirekte Auswirkungen

Eine Belastung seien nicht nur die neuen Zölle. Der US-Dollar habe sich seit Anfang Jahr gegenüber dem Franken um mehr als 10 Prozent abgewertet. Der Grossteil der Schweizer Produkte wurde damit in den USA um rund 50 Prozent teurer.

Es gibt weitere indirekte Folgen: Wegen des US-Zolls von 15 Prozent für die EU wird im wichtigen Markt Deutschland ein Bremseffekt erwartet, der sich auf die Aufträge an Ostschweizer Unternehmen auswirken könnte.

Positiv wird hingegen die Geschäftslage im Detailhandel beurteilt. Das Geschäft mit Konsumgütern wie Kleidung und Lebensmitteln lief zuletzt besser. Die Hotellerie erreichte mit knapp 472’000 Logiernächten im zweiten Quartal nahezu den Höchststand vom Jahr 2022. Auch dank der Fussball-EM der Frauen sei die Stimmung im Gastgewerbe rund um St. Gallen zuletzt gut gewesen, heisst es in der Mitteilung.

Hinter dem Konjunkturboard stehen die beiden IHK St. Gallen-Appenzell und Thurgau, die St. Galler Kantonalbank sowie die kantonalen Ämter für Wirtschaft und Arbeit SG, TG und AR.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft