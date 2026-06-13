Pakistan: Iran-Deal voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden

Keystone-SDA

Im Krieg zwischen den USA und dem Iran schürt der Vermittler Pakistan weiter Hoffnungen auf den baldigen Abschluss eines Abkommens. Nun stellt Premierminister Shehbaz Sharif in Aussicht, dass "in den nächsten 24 Stunden" mit einem Abkommen zu rechnen sei.

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(Keystone-SDA) «Da mit der Finalisierung voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden zu rechnen ist, bereitet sich Pakistan auf die elektronische Unterzeichnung des Friedensabkommens unmittelbar danach vor», schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf der Online-Plattform X. Auch bereite man sich auf Gespräche auf technischer Ebene in der kommenden Woche vor.

«Wir sind einem Friedensabkommen näher als je zuvor», erklärte Sharif. «Wir sind zuversichtlich, dass dieses historische Friedensabkommen eine solide Grundlage für dauerhaften Frieden bilden wird.»

Im Raum steht, dass das Abkommen zur Beendigung des Kriegs in Genf unterzeichnet werden könnte – am Rand des G7-Gipfels, der am Montag im nahen Evian (F) beginnt und zu dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird.

Die Schweiz hat sich jedenfalls als Ort für die Unterzeichnung einer Absichtserklärung angeboten. Dies, sofern sich beide Seiten darauf einigen sollten, hatte das Aussendepartement in Bern am Freitagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitgeteilt.

Die Schweiz stehe mit beiden Ländern in engem Kontakt. Bundesrat Ignazio Cassis hatte am Freitag zudem ein Gespräch mit seinem pakistanischen Amtskollegen, Aussenminister Mohammad Ishaq Dar, geführt. Die Schweiz vertritt seit 1980 die US-amerikanischen Interessen im Iran.