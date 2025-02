Papst Franziskus verbringt «ruhige Nacht» im Krankenhaus

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat auch die dritte Nacht im Krankenhaus ohne Komplikationen überstanden. Der 88-Jährige habe sich "gut ausgeruht, eine ruhige Nacht verbracht, gefrühstückt und sich der Zeitungslektüre gewidmet", teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls mit.

(Keystone-SDA) Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Nach Angaben des Vatikans leidet Franziskus an einer Infektion der Atemwege.

Die Ärzte in der Gemelli-Klinik hätten ihm «absolute Ruhe» verordnet, teilte der Vatikan mit. Der Pontifex musste deswegen auch all seine geplanten Termine am Wochenende sowie zu Beginn der Woche absagen. In einem neuen Bulletin über den Gesundheitszustand des Papstes, die der Vatikan täglich veröffentlicht, hiess es am Sonntagabend, sein klinischer Zustand sei «stabil». Offen ist weiterhin, wie lange Franziskus noch im Krankenhaus bleiben muss.

Franziskus zweitältester Papst der Geschichte

Wie mehrere italienische Medien berichteten, telefonierte Franziskus seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus mit Angehörigen der kleinen katholischen Gemeinde im Gazastreifen. Der Papst hatte in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben täglich mit den Verantwortlichen der Pfarrei in dem Küstenstreifen Kontakt. Offizielle Angaben vom Vatikan gab es dazu nicht.

Der gebürtige Argentinier ist mit seinen 88 Jahren inzwischen der zweitälteste Papst der Geschichte. Ihm war schon seit mehr als einer Woche anzusehen, dass ihm die Gesundheit zunehmend zu schaffen macht. Mehrfach brach ihm bei öffentlichen Terminen die Stimme weg. Seinen Wohnsitz im Vatikan, die Casa Santa Marta, verliess er kaum noch. Nach Medienberichten empfahlen ihm Ärzte schon längere Zeit, sich zur Behandlung ins Krankenhaus zu begeben.