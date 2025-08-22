The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Parteien gespalten über Budget 2026 der Berner Regierung

Keystone-SDA

Die Präsentation des Kantonsbudgets 2026 hat bei den Berner Parteien am Freitag für gemischte Reaktionen gesorgt. Vor allem zur Steuerstrategie gingen die Meinungen auseinander.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Regierung setze auf Steuergeschenke für Reiche und Unternehmen, äusserte sich die SP. Derweil würden Gesundheit, Bildung und Investitionen leiden. Künftig fehlten «genau jene Einnahmen, die nötig wären, um auf die absehbaren finanziellen Belastungen durch den Bund zu reagieren», schrieb die Partei weiter.

Auch die Grünen zeigten sich unzufrieden. Die finanzielle Situation des Kantons sei «herausragend». «Vor diesem Hintergrund erscheint die in der letzten Budgetberatung geführte Spardebatte absurd.» Der Kanton solle endlich mit der absurden Sparrhetorik aufhören, in Klimaschutz und Armutsbekämpfung investieren und auf weitere Steuersenkungen per Steueranlage verzichten.

Die EVP zeigte sich skeptisch gegenüber der geplanten Steuersenkungen. Diese würden zentrale Investitionsprojekte gefährden. Die vorgesehene Glättung der Steuerprogression bei tiefen Einkommen sei zwar positiv, kritisch sehe die EVP aber die weiteren geplanten allgemeinen Steuersenkungen, «von denen vor allem gutverdienende Personen profitieren würden».

FDP sorgt sich um Abhängigkeit des Kantons

Die Mitte, die Partei der Finanzdirektorin Astrid Bärtschi, zeigte sich zufrieden. Die Finanzlage des Kantons sei solide, die Steuerstrategie werde Bevölkerung und Mittelstand spürbar entlasten. Zwar würden kurzfristig Mindereinnahmen entstehen, «doch die Mitte ist überzeugt, dass die positiven Effekte auf längere Sicht überwiegen werden.»

Die Steuerstrategie begrüsste auch die FDP, ebenso den geplanten Schuldenabbau und die Investitionsplanung, «die Zukunftsprojekte finanziert, ohne die Neuverschuldung ausufern zu lassen». Grosse Sorge bereite ihr jedoch die anhaltende Abhängigkeit des Kantons Bern vom Nationalen Finanzausgleich. Bern müsse deshalb wirtschaftlich stärker und eigenständiger werden.

«Das Ziel, den Kanton Bern vom Ruf als Steuerhölle zu befreien, rückt näher», schrieb die SVP. KMU und Steuerzahlende dürften auf bessere Zeiten hoffen. Die bürgerliche Mehrheit im Regierungsrat trage Früchte, von denen die ganze Bevölkerung im Kanton Bern profitiere.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft