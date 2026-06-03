Pensionskasse Kanton Solothurn mit einer positiven Performance

Keystone-SDA

Die Pensionskasse Kanton Solothurn hat das vergangene Jahr mit einer positiven Performance von 6,8 Prozent abgeschlossen. Der Deckungsgrad betrug 118,7 Prozent. Die Kasse spricht von einem "sehr erfolgreichen Geschäftsjahr".

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(Keystone-SDA) Die Bilanzsumme hat sich auf 6,8 Millionen Franken gesteigert, wie die Pensionskasse am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb. Im Vorjahr betrug die Bilanzsumme noch 6,4 Millionen Franken.

Die gute Performance wirke sich auf die Verzinsung der Altersguthaben aus: Die Pensionskasse gewähre den aktiv Versicherten für das Jahr 2025 eine «rekordhohe Verzinsung» von fünf Prozent.

Bei der Pensionskasse Kanton Solothurn sind laut Geschäftsbericht 169 Arbeitgeber angeschlossen. Es sind vor allem die Kantonsverwaltung, die Polizei, die Schulen und die Spitäler. Die Anzahl aktiv versicherter Personen beläuft sich auf 14’366. Dazu kommen 6940 Rentenbeziehende.