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Person nach Scheunenbrand in Oberkirch LU ins Spital geliefert

Keystone-SDA

In Oberkirch hat am Sonntagnachmittag eine Scheune gebrannt. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Gleichentags brannten in Flühli eine Sägerei und eine Holzschnitzelhalle, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand in Oberkirch brach kurz vor 16 Uhr im Gebiet Döselhof aus, wie es hiess. Die Tiere konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren der Region Sursee, Oberkirch und Grosswangen.

In Flühli brannten am Sonntagmorgen nach 9.15 Uhr im Gebiet Hüttlenen eine Sägerei und eine dazugehörige Holzschnitzelhalle. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren Flühli-Sörenberg und Schüpfheim standen im Einsatz.

Was zu den Bränden geführt hat, sei in beiden Fällen noch unklar, hiess es. Die Brandermittler der Luzerner Polizei klärt die Ursachen ab.

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