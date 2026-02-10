Pictet erzielt Rekordwert bei verwalteten Vermögen

Keystone-SDA

Die Genfer Privatbank Pictet hat im Geschäftsjahr 2025 viele Neugelder angezogen und weist einen Rekordwert bei den verwalteten Vermögen aus. Der Reingewinn konnte leicht gesteigert werden.

(Keystone-SDA) Pictet erwirtschaftete im letzten Jahr einen Reingewinn von 667 Millionen Franken, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2024 war noch ein leicht tieferer Überschuss von 665 Millionen ausgewiesen worden.

Bei einem Geschäftsertrag von 3,21 Milliarden Franken, das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, resultierte laut Pictet ein Betriebsergebnis von 846 Millionen. Das ist ein Anstieg um 3,7 Prozent gegenüber 2024.

Zunahme der verwalteten Vermögen

Die positive Marktlage wirkte sich auf die Entwicklung der verwalteten Vermögen aus. Diese kletterten im Berichtsjahr um 4,5 Prozent auf rekordhohe 757 Milliarden Franken. Dabei sind Pictet netto Neugelder im Umfang von 19 Milliarden zugeflossen.

Derweil sieht sich die Gruppe weiterhin solide kapitalisiert. Ende 2025 belief sich das Eigenkapital auf 3,28 Milliarden Franken und die Gesamtkapitalquote auf 21,6 Prozent. Damit liege man deutlich über dem von der Finma geforderten Minimum von 12 Prozent, betonte Pictet.

Auch die Kurzfristliquidität habe mit 191 Prozent den Basel-III-Mindestwert von 100 Prozent übertroffen.

Den detaillierten Jahresbericht wird Pictet Ende April veröffentlichen.