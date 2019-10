Das Symbol für den Wahlsieg der Grünen: Mathias Zopfi. Der 35-Jährige Glarnen schaffte sensationell den Sprung in den Ständerat. (Fridolin Walcher)

"Das Ausmass der Verschiebungen ist massiv, das Plus der Grünen von fünf und mehr Prozenten ist ein unglaublicher Aufstieg, der so in der Schweiz selten ist", sagte der Politikwissenschaftler Lukas Golder am Schweizer Fernsehen SRF.

Die Endresultate liegen zwar noch nicht vor. Aber es steht glasklar fest: Die Grünen sind die grossen Sieger der Schweizer Parlamentswahlen 2019. Gemäss Hochrechnung sind sie in der Gunst der Wählerinnen und Wähler um 5,6% gestiegen. Die wirtschaftsfreundlichen Grünliberalen legen um 2,9% zu.



"Die Grünen sind erster Sieger, die Grünliberalen zweiter Sieger", sagte Lukas Golder, Ko-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern. 2019 sei ganz klar eine Klimawahl, denn das Pendel sei weit stärker Richtung Klimaschutz ausgeschlagen als 2011 nach der AKW-Katastrophe im japanischen Fukushima.

Die Verschiebungen seien auch deshalb sehr gross, weil sich damit die Gewichte der Blöcke in den beiden Kammern des Schweizer Parlaments verschieben würden, sagte Golder weiter.

Hinter der SVP neu ein Quartett

Auf der Verliererseite stehen die rechtskonservative SVP sowie die Sozialdemokraten, sie müssen Verluste von 3,1% resp. 2,4% hinnehmen. Trotz ihrer grossen Verluste ist die SVP mit 26,3% aber weiter unbestritten stärkste Partei in der Schweiz. "Aber dahinter gibt es neu einen Vierkampf von vier starken Parteien, das ergibt ein neues Muster in der Schweizer Politik", sagte Golder.

Dieses Verfolgerfeld auf einen Blick: Die SP bleibt zweitstärkste Kraft mit 16,5%, gefolgt von den Freisinnigen mit 15,2%, den Grünen mit 12,7% und den Christdemokraten mit 12,0%. Bemerkenswert hier: Die Grünen haben die CVP überholt. Das heisst: Erstmals haben die Grünen eine der vier in der Regierung vertretenen Parteien überflügelt.

Mit einem "blauen Auge" ist die FDP davon gekommen, wie Fraktionspräsident Beat Walti am Schweizer Fernsehen sagte – die Freisinnigen büssten 1,2% ein. Damit ist auch klar, dass der Schwenk in diesem Frühling in Richtung griffigerem Klimaschutz gescheitert ist. Dies hat bei Twitterer Michael für einen nicht ganz ironiefreien Kommentar gesorgt:

Ablöscher Stimmbeteiligung

Regelrecht enttäuscht zeigte sich Golder ab der Stimmbeteiligung: Gemäss Hochrechnung gingen nur 47,3% der Berechtigten an die Wahlurnen, das sind 1,2% weniger als bei den letzten Wahlen 2015.

