Polizei beschlagnahmt in Niederuzwil SG Autos von zwei Rasern

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A1 bei Niederuzwil zwei Raser angehalten. Sie fuhren mutmasslich mehr als 200 km/h, wie es in einer Mitteilung hiess. Die Polizei stellte ihre Fahrzeuge sicher.

(Keystone-SDA) Die beiden Schweizer im Alter von 18 und 19 Jahren seien auf der Autobahn nebeneinander gefahren, bremsten ab und beschleunigten wieder. Sie wurde schliesslich auf der Raststätte Thurau Nord von der Polizei kontrolliert und mussten ihre Führerausweise abgeben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Bei krassen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz sei mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis zu höchstens vier Jahren zu rechnen, hielt die Polizei in ihrer Mitteilung fest. Hinzu komme ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.