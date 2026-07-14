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Polizei fasst vier Männer nach Einbruchsversuch in Aarberg

Keystone-SDA

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Neuenburger Polizei am Montagmorgen vier Männer festgenommen, die kurz zuvor einen Einbruchsversuch in Aarberg verübt haben sollen. Es handelt sich um französische Staatsangehörige, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern am Dienstag auf Anfrage sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei war kurz nach 04.30 Uhr alarmiert worden. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte Beschädigungen am Eingangsbereich und am Schaufenster des Geschäfts am Stadtplatz. Sie trafen aber niemanden mehr an, wie die Berner Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Neuenburg sichtete das Fluchtfahrzeug kurz darauf bei Neuchâtel-Vauseyon mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. Auf der Flucht kollidierte der Lenker im Tunnel Vue-des-Alpes mit einem Auto; verletzt wurde niemand.

Nach dem Missachten einer Polizeisperre und eines Matrixsignals flüchteten die Insassen weiter bis nach La Chaux-de-Fonds. Dort liessen sie den beschädigten Wagen zurück und setzten die Flucht zu Fuss fort. Kurze Zeit später wurden sie gefasst.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer, zwei von ihnen sind minderjährig. Das Fluchtfahrzeug sowie ein zweites Auto, die beide als gestohlen gemeldet waren, wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen seien im Gang, hiess es.

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