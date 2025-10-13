Polizei nimmt in Lachen SZ zwei Opferstockdiebe fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Samstag beim Bahnhof in Lachen zwei Männer aus Rumänien festgenommen. Sie werden verdächtigt, mehrere Diebstähle begangen zu haben. Unter anderem sollen sie Geld aus einem Opferstock gestohlen haben.

(Keystone-SDA) Eine Frau beobachtete am Samstagmittag, wie der 31- und der 36-Jährige in der Kirche St. Meinrad in Pfäffikon SZ versuchten, Geld aus dem Opferstock zu entwenden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte. Anschliessend verfolgte sie die beiden Männer und beobachtete, wie diese in einen Zug stiegen.

Eine Polizeipatrouille konnte die beiden Rumänen am nächsten Halt in Lachen kontrollieren und festnehmen.

Bereits zwei Tage zuvor wurden die selben Männer in Lachen vorübergehend festgenommen, nachdem sie von Passanten beim Diebstahl von Postpaketen beobachtet worden waren. Zudem werden sie verdächtigt, in der Kapelle Ried in Lachen Geld aus dem Opferstock entwendet zu haben.

Die beiden Männer sitzen gemäss Mitteilung derzeit in Haft. Sie müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.