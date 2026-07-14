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Polizei nimmt mutmasslichen Brandstifter in Kreuzlingen TG fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Dienstag in Kreuzlingen einen 63-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, an den Bahnhöfen Tägerwilen-Gottlieben und Kreuzlingen Brände gelegt zu haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zuerst brannte am Bahnhof Tägerwilen-Gottlieben ein unbekannter Gegenstand, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, waren keine Flammen mehr sichtbar, die Fassade und der Boden jedoch verkohlt.

Um 4.30 Uhr wurde der Brand einer mobilen Toilette am Stadtbahnhof Kreuzlingen gemeldet. Ein Mitarbeiter der SBB konnte das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Zeitgleich ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Mann einen Zug in Kreuzlingen nicht verlassen wolle. Im Verlauf der Ermittlungen konnte der 63-jährige Deutsche als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit den Bränden festgenommen und inhaftiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

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