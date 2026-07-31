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Polizei nimmt nach Drohungen einen Mann in Brienz BE fest

Keystone-SDA

Ein Polizeieinsatz in einer Bank in Brienz ist am Freitagnachmittag glimpflich zu Ende gegangen. Ein Mann hatte Drohungen ausgesprochen und wurde von der Kantonspolizei Bern festgenommen. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Brienz kam es zu einem Einsatz der Kantonspolizei Bern, wie diese auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte. Ein Mann hatte demnach in einer Bank Drohungen ausgesprochen. Die Polizei hielt den Mann an und nahm ihn fest. Laut Kantonspolizei gab es keine Verletzten. Die Strassensperren seien mittlerweile abgebaut worden, hiess es weiter.

Verschiedene Medien hatten zuvor von einem Polizeieinsatz in Brienz berichtet.

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