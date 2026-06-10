The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Polizei nimmt Verdächtigen nach Stichwaffenangriff in Zürich fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Mittwoch einen 55-jährigen Mann in Zürich verhaftet. Er steht unter Verdacht, am Nachmittag einen 31-Jährigen bei einer Auseinandersetzung im Kreis 11 am Sandacker mit einer Stichwaffe verletzt zu haben, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine entsprechende Meldung ging um 14.30 Uhr bei der Stadtpolizei ein, wie es hiess. Der mutmassliche Täter, ein syrischer Staatsangehöriger, habe an seinem Wohnort festgenommen werden können. Der Tathergang und die Hintergründe seien noch unklar. Ermittlungen seien im Gange.

Der 31-Jährige wurde am Tatort mit Schnittverletzungen aufgefunden und von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei weiter schrieb.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft