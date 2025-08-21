Polizei plant Bergung des Kleinflugzeugs aus dem Vierwaldstättersee
Die Luzerner Polizei plant die Bergung des Kleinflugzeugs, welches am 28. Juli nach einer notfallmässigen Wasserlandung im Vierwaldstättersee gesunken ist. Die Vorbereitungen für die Bergung seien nahezu abgeschlossen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.
(Keystone-SDA) Der Bergungsversuch ist für Dienstag, 26. August, von 11:00 Uhr bis etwa 17:30 Uhr vorgesehen.
Medienschaffende können die Arbeiten vom Land aus mitverfolgen.
Ende Juli war ein Kleinflugzeug nördlich des Bürgenstocks auf dem Vierwaldstättersee notfallmässig gelandet und gesunken. Der 78-jährige österreichische Pilot und eine 55-jährige Schweizer Begleiterin überlebten.