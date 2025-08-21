The Swiss voice in the world since 1935
Polizei plant Bergung des Kleinflugzeugs aus dem Vierwaldstättersee

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei plant die Bergung des Kleinflugzeugs, welches am 28. Juli nach einer notfallmässigen Wasserlandung im Vierwaldstättersee gesunken ist. Die Vorbereitungen für die Bergung seien nahezu abgeschlossen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bergungsversuch ist für Dienstag, 26. August, von 11:00 Uhr bis etwa 17:30 Uhr vorgesehen.

Medienschaffende können die Arbeiten vom Land aus mitverfolgen.

Ende Juli war ein Kleinflugzeug nördlich des Bürgenstocks auf dem Vierwaldstättersee notfallmässig gelandet und gesunken. Der 78-jährige österreichische Pilot und eine 55-jährige Schweizer Begleiterin überlebten.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

