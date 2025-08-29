The Swiss voice in the world since 1935
Polizei schnappt mutmasslichen Täter nach Raub in Biel

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Freitag einen Mann angehalten, den sie verdächtigt, im Juni in Biel einen Tankstellenshop überfallen zu haben. Bei dem Überfall soll der mutmassliche Täter Geld aus der Kasse erbeutet haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Räuber konnte zunächst nicht gefasst werden. Anfang Juli wurde eine sogenannte Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei veröffentlichte zunächst verpixelte Bilder des Mannes, später unverpixelte.

Nun wurde ein 35-jähriger Mann in Biel festgenommen, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Er wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

