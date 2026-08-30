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Polizei verhaftet vier Jugendliche nach Einbruch in Schlieren

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagabend in Schlieren vier Jugendliche nach einem Einbruch in eine Gewerbeliegenschaft festgenommen. Die Tatverdächtigen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Ihr war demnach am Vortag kurz nach 17.30 Uhr gemeldet worden, dass sich mehrere Personen unbefugt Zutritt zu dem Gebäude verschafft hätten.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei sowie der Kommunalpolizeien Regensdorf, Schlieren und Uitikon-Waldegg umstellten die Liegenschaft und forderten die mutmasslichen Einbrecher auf, das Gebäude zu verlassen.

Daraufhin liessen sich die vier Jugendlichen aus Afghanistan, der Ukraine und Indien widerstandslos festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelang es den Jugendlichen nicht, Deliktsgut zu entwenden.

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